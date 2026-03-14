原子力発電所から出る使用済み核燃料の中間貯蔵施設（青森県むつ市）を巡り、むつ市が、従来の東京電力ホールディングスと日本原子力発電の２社以外からの受け入れに向けた検討を容認する方針を固めた。施設の親会社である両社が、他社からの受け入れを検討したいと申し入れていた。使用済み核燃料を巡っては、全国の原発で燃料プールの約８割が埋まっており、保管場所の確保が急務となっている。受け入れが実現すれば大きな転