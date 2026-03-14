女優の沢尻エリカ（39）が19年ぶりとなる写真集「DAY OFF」（幻冬舎）を5月23日に発売する。07年8月発売の「ERICA」以来の写真集。衣装は全て本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自ら選んだ。メーク自身で行い“スッピン”も惜しみなく披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力を詰め込んだ。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと変わらぬ透明感。沢尻は“今”の自分をまるごと映し出したこん身の一冊に「約20年ぶり、