［東日本大震災１５年］復興の岐路＜６＞大地震に度々見舞われてきたイタリアでは、大規模災害の際、国の機関が司令塔となり、自治体による避難所の運営を全面的に支援する体制が確立している。ローマの北東約９０キロ・メートルにあるイタリア中部ラクイラ。２００９年４月６日に起きた「ラクイラ地震」では、周辺自治体を含め３００人以上が犠牲になった。未明の地震発生から８時間ほどで各地から支援要員や物資が到着した