歌手のVaundy（25）が、今夏の全国高校野球選手権大会のテーマソングとテレビ朝日系で放送する「熱闘甲子園」の主題歌を担当する。令和のヒットメーカーが球児たちの青春を後押しする。「なにかに打ち込む人の姿は、周りを巻き込み、やがて世界をも変えるほどの力を持っていると信じてます。甲子園球場を目指して集まる若き才能たちを、音楽の力で少しでも鼓舞できれば本望です」とコメント。「僕も球児たちに負けないくらい、