昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝の引退試合が１４日、日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で行われる。阿部慎之助監督（４６）は終盤に出番をつくるプランを明言し、「楽しんでほしい」とエール。引退を発表してからも自主練習に励み、再びファンの前に立つことを楽しみにしていた天才打者がいよいよ、最後の打席を迎える。満員の東京Ｄで、大歓声を受けながら打席に立つ―。その姿を想像