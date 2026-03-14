オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１３日、オープン戦２度目の登板へ「直球の力強さ」をテーマに掲げた。広島からＦＡ移籍２年目右腕は、１４日のヤクルト戦（神宮）に先発予定。「真っすぐに関しては球速よりも、ベース板にどれだけ強い球を投げて、ファウルを取れるか」とイメージを膨らませた。前回登板となった７日の巨人戦（京セラＤ）では、３回３安打無失点、３奪三振。「しっかり自分の投げる球が操れるか、というと