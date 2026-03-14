巨人の泉圭輔投手（２９）が１４日のオープン戦・日本ハム戦（東京Ｄ）から１軍に合流することが１３日、分かった。杉内投手チーフコーチは中継ぎロングでの起用を示唆している。今季から先発に挑戦し、キャンプから調整を続けてきた右腕は「球数、イニングを投げることはキャンプからしっかりやってきた。開幕前にいいアピールの場をもらえたので、結果を残すだけ」と意気込んだ。７日の教育リーグ・オイシックス戦（Ｇタウン