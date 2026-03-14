阪神が、開幕３カード目で対戦する広島に“鯉（こい）のあらいローテ”を組む可能性が１３日、浮上した。１５日の広島戦（マツダ）に先発する見通しの西勇は、通算１７勝８敗のコイキラー。同日のファーム・リーグ、広島戦（由宇）には２５年３勝１敗だった２年目・伊原が登板するとみられ、その結果次第で４月３日からの３連戦（マツダ）の先発候補に浮上する。巨人との開幕カードは村上が先陣を切り、２戦目以降は流動的だが