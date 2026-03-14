女優の沢尻エリカが５月２３日に、自身約２０年ぶりとなる写真集「ＤＡＹＯＦＦ」（幻冬舎刊）を発売することが１３日、分かった。２００７年に発売した「ＥＲＩＣＡ」から約２０年。こだわり抜いた渾身（こんしん）の一冊を発売する。沢尻の“今”を映し出し、生き方の全てが記録された。衣装は全て本人の私物で、それに合わせて撮影場所も自らチョイス。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露。飾らない素顔と自然