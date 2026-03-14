８月に開幕する「第１０８回全国高校野球選手権大会」。ＡＢＣテレビは今年の大会を盛り上げる“２０２６夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、歌手のＶａｕｎｄｙが担当することを１３日、発表した。Ｖａｕｎｄｙは現世代を象徴するマルチクリエイター。同局を通じ「この度は歴史ある、夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソングを任せていただけるとのこと、とても光栄です。情熱を持って心身