第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、準々決勝がスタート。マイアミのローンデポパークではドミニカ共和国対韓国戦が行われる。試合前、ドミニカ共和国のプホルス監督、クルーズGMが会見に登場した。ドミニカ共和国の先発は左腕クリストファー・サンチェス（フィリーズ）。6日（同7日）のニカラグア戦では1回1/3で6安打3失点と苦しんだが、「これまで通りのプランでいく。クリストファーに