マルチクリエイターのVaundyが、8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」での“2026夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソング”を担当することが決定した。Vaundy、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアーの6公演が完売に楽曲制作からビジュアル、MV制作までを自ら統括する独自のアプローチで、数々のヒット曲を生み出してきたVaundy。2026年には、男性ソロ史上最年少での4大ドームツア