俳優の沢尻エリカ（39）が、約20年ぶりの写真集『DAY OFF』（幻冬舎）を5月23日に発売する。完全セルフプロデュースで、約1万カットの中から厳選した全160ページとなる。【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる「DAY OFF」。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと、変わらぬ透明感。沢尻が“今”の自分をまるごと映し出し、その“生き方”のすべてを記録し