12日夜、「トラックが燃えながら走っている」と通報が消防に相次いだ。熊本市の国道を走行中の焼き芋販売トラックが炎上。70代運転手は消火を求めて、炎が出た状態のまま消防署へ向かった。約1時間後にトラックの火は消し止められた。荷台は全焼したが運転手にけがはなく、警察と消防が出火原因を調べている。燃えながら走る「焼き芋トラック」幹線道路の路上で燃える炎。12日夜、消防に「トラックが燃えながら走っている」と通報