シンガー・ソングライターVaundyが、ABCテレビ・テレビ朝日系「熱闘甲子園」のテーマ曲を手がけることが13日、分かった。8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」を盛り上げる。「情熱を持って心身を捧げ、なにかに打ち込む人の姿は、周りを巻き込み、やがて世界をも変えるほどの力を持っていると信じてます。甲子園球場を目指して集まる若き才能たちを、音楽の力で少しでも鼓舞できれば本望です。僕も球児たちに負けない