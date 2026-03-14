女優の原菜乃華（22）が12日深夜に放送されたテレビ東京「ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜」（深夜2・11）に出演。辛かった日々を支えてくれた宝物と思える曲を明かした。ゲスト出演した原は「オーディションに落ちた時に支えてくれた」として推しソングにロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」の「ゼンマイ」を挙げた。これに永瀬が「オーディションにやっぱり昔は結構受けられて?」と尋ねると、原は「私5、6歳の時