思っていたよりも軽傷で済んだようだ。周知の通り、ブライトンの三笘薫は３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷した。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメント。だが、地元メディア『Sussex Express』は、「ブライトンは当面の間、三笘を欠くことになりそうだ。試合後、松葉杖を使