シンプルで使いやすいアイテムがそろう「無印良品」。なかでもキッチン用品は、使い勝手のよさで人気のカテゴリーです。そこで今回は、無印良品を愛用して20年以上のムジラー2人に、「一度使うと手放せない！」おすすめのキッチン用品を教えてもらいました。毎日の料理がもっと楽しくなる、便利な5アイテムをご紹介します。無印良品のおすすめキッチン用品5選レンジで使える シリコーン蓋 中／590円ラップ代わりのシリコーンぶた。