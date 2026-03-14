ユーロドルは1.1430台、ポンドドルは1.3240台と、ドル高が優勢なままNY終盤となっている。週末越のドル売りポジション維持に慎重で、買いが入りやすい地合い。ドル円も東京の高値に並ぶ159.69を付けた後、高値圏もみ合い。 USDJPY 159.63EURUSD 1.1433GBPUSD 1.3239