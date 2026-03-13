いくら見た目が男性にとって理想的でも、ある特徴があると男性の恋心は一気に冷めてしまうもの。見た目だけでは長続きしない恋愛の真実です。そこで今回は、男性が「絶対NG」と思う女性の“残念”な特徴を紹介します。何にでもすぐに反論してくる男性が最も引いてしまうのが、何かと突っかかってくる女性です。あなたは照れ隠しのつもりでも、男性には「自分を拒絶している」というメッセージにしか聞こえません。「なんでそうなる