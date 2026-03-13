LINEの返信が早いと脈あり、遅いと脈なし。単純にそう思い込んでいませんか？でも、男性の本命サインは返信のスピードではなく、LINEの“使い方”に出ます。用事がなくてもやり取りをつなごうとする連絡が必要なときだけでなく、男性の方から「今日はこんなことがあった」と軽い話題を送ってくるのは、やり取りをしたいからです。男性は本命相手に対しては、LINEが連絡手段だけとはなりません。やり取りを途中で終わらせない質問に