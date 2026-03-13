男性からLINEでよく「既読無視」されるなら、もしかしたら男性が返信が面倒だなと思ってしまうメッセージを送っているのかも。そこで今回は。男性が「既読無視」する女性からのLINEを紹介します。今の状況を逐一報告してくる「これからご飯」「そろそろ寝るよ」など今の状況を逐一報告するようなLINEは既読無視されやすいです。その女性の一挙手一投足を気にしていない限り、男性は「どうでもいい」と感じてしまって、わざわざ返信