「まさか自分が不倫するなんて思わなかった」と振り返る女性は少なくありません。不倫は最初から強い覚悟で始まるケースよりも、気づけば関係に踏み込んでいたという流れが多いもの。そして、そういう不倫にハマる女性には、いくつか共通する行動パターンがあります。最初は“恋愛”だと思っていない関係の始まりは、相談相手や気の合う友人というケースが少なくありません。「ただ話しているだけ」と思っているうちに距離が近づき