西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」は13日の2日目7〜12Rで二次予選が行われ、きょう14日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。なお2、3Rではガールズケイリンの準決勝戦を実施する。前回とは別人のような動きを見せている取鳥が中心。同型の脇本、黒沢、飯野の動きを見極めて好機に仕掛けて押し切る。小倉が続いて＜2＞＝＜7＞。飯野が取鳥よりも先に仕掛ければ守沢との＜1＞＝＜9＞