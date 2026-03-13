ダイエット中でも「フルーツなら安心」と感じている人は少なくありません。ビタミンや食物繊維が豊富で、自然な甘さがあるため、甘いものが欲しくなったときに果物を選ぶ人も多いでしょう。確かに果物は、体に役立つ栄養を含む食品です。ただ、その“ヘルシーなイメージ”だけで食べ方を決めてしまうと、思わぬズレが生まれることも。ダイエット中こそ意識したいのは、果物そのものよりも「食べる量」と「取り入れ方」です。果物の