King＆Princeの永瀬廉（27）が12日深夜に放送されたテレビ東京「ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜」（深夜2・11）に出演。朝ドラに出演するなど人気急上昇中の22歳女優と初共演したCMで演技力に驚いたことを振り返った。今回のゲストは女優の原菜乃華。永瀬とは2025年に公開されたユニバーサルミュージック「#プレイリスト聴こうよキャンペーン」のCMで初共演している。当時のCM撮影について、永瀬は「家の中での撮