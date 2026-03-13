ちょっとした一言で感情が一気に高ぶってしまう。後から「言いすぎたかも」と後悔することもある。一方で、同じ状況でも冷静に受け止められる人もいます。この違いは、性格の強さではありません。実は“感情との向き合い方”にあります。その場で反応してしまう感情が爆発しやすい人ほど、その瞬間に反応します。怒りや不満をすぐ言葉にすると、感情はさらに強くなってしまうでしょう。一方で冷静でいられる人は、少し時間を置くこ