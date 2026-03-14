取手競輪場のG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」は13日の2日目は6〜12Rに二次予選を行い、14日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。連勝で勝ち上がった村上が岸田目標に抜け出すとみたが混戦。佐藤は長田次第で逆転十分。＜1＞長田龍拳自力。＜2＞高橋築冷静に対応できた。太田君の後ろ。＜3＞村上博幸岸田君がいいピッチで踏んだ。＜4＞へ。＜4＞岸田剛最後まで踏み切れ