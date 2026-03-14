ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕する。初日メインはドリーム第1弾のセンプルドリームだ。桐生の「59」はペラ交換や事故が多く、近況の動きは芳しくないが。しかし、そこは2015年のクラシックでSG初制覇を成し遂げるなど相思相愛の尼崎。当地巧者の手腕で立て直して、巧妙に押し切りたい。一方で池田の「38」は近況好調エンジン。尼崎実績が高く、底上げも十分