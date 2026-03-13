3月に入ってコートを脱ぐ日も少しずつ増えてきました。ただ、春服に替えたはずなのに「なんとなく重たい印象」に見えることも。実はこの時期、コーディネートの印象を左右するのは色よりも“素材”です。軽やかに見える人ほど、冬素材と春素材のバランスを上手に整えています。▲落ち感のある素材や軽やかなジャケットで整えた春コーデ。素材の軽さが装いに洗練を生む厚手素材を減らして“軽さ”を作る春コーデを重たく見せる原因