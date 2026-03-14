男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」が、きょう14日に開幕する。初日メインはドリーム戦だ。13日の前検日は荒れ水面のため、タイム計測もスタート練習も行われなかった。守田が逃げる。負傷で途中帰郷となったG1近畿地区選手権（住之江）以来、約1カ月ぶりの実戦になるが、スタートを踏み込んで主導権は渡さない。好素性機を引き当てた長尾は堅実に差してバック勝負。江夏は下関では4