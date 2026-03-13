体重はそこまで増えていないのに、なぜか下腹だけが残る。そんな悩みを感じているなら、原因は腹筋ではなく“脇腹の筋肉”かもしれません。脇腹は日常生活であまり使われないため、気づかないうちに働きが弱くなりやすい部分。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドレッグアップ】です。脚を上げるシンプルな動きながら、脇腹から体幹まで自然に刺激され、腰まわりのラインづくりをサポートします。【STEP