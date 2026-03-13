今年で27回目を迎える『箱根スイーツコレクション 2026』が4月22日（水）まで開催中です。箱根や小田原のホテルやカフェ、美術館など35店舗が、春をテーマに限定スイーツを用意。そのうえ小田急トラベルのWebサイトでは、ロマンスカーやホテルなどをお得に利用できるプランを販売中です。特に電車とスイーツ、宿泊予約のセットでは、過去最大の割引額￥8,040引きのプランも登場。今だけのお得な箱根旅を楽しめます。｜今年の