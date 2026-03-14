日本代表「侍ジャパン」の藤平尚真投手（27＝楽天）が14日、自身のインスタグラムを更新。日本時間15日に行われる準々決勝のベネズエラ戦に向けて同級生5人で食事会をして士気を高めたことを報告した。藤平は「明日から、負けられない戦いが始まりますね！」と書き出し、ベネズエラ戦に「どんな場面でも、投げれる準備はできてます」と意気込みを記した。また「皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！」と改めて誓った。