女優の原菜乃華（22）が12日深夜に放送されたテレビ東京「ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜」（深夜2・11）に出演。同番組のMCを務めるKing＆Princeの永瀬廉（27）との初共演時の印象を振り返った。ゲストとして出演した原。MCの永瀬とは2025年に公開されたユニバーサルミュージック「#プレイリスト聴こうよキャンペーン」のCMで初共演している。永瀬の第一印象について聞かれると「勝手にクールな方なのかなと思っ