歌手で俳優の沢田研二（７７）と渡辺大知（３５）が主演するロック音楽劇「ガウディ×ガウディ」（１４〜２９日、東京・ＥＸシアター六本木。４月３〜７日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）の公開通し稽古が１３日、都内で行われた。近年はマスコミの前に姿を現さないジュリーの通し稽古が公開されるのは極めて珍しい。舞台は、今年没後１００年を迎えるスペインの伝説的な建築家ガウディを、若きガウディと老いた