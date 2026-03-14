気象台は、午前4時11分に、波浪警報を小笠原村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・小笠原村に発表 14日04:11時点伊豆諸島南部では15日明け方まで、小笠原諸島では14日昼前から、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小笠原村□波浪警報【発表】14日昼前から15日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間14日夜遅く予想最大波高8m