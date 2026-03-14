２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙの坂本昌行（５４）が１３日、東京芸術劇場プレイハウスで行われた主演舞台「るつぼＴｈｅＣｒｕｃｉｂｌｅ」（１４〜２９日、同所ほか）のプレスコールと初日前会見にふぉ〜ゆ〜・松崎祐介（３９）らと出席した。世界的劇作家アーサー・ミラーの代表作で、１７世紀に実在した魔女裁判を題材に、集団心理の恐ろしさや人間の尊厳と愚かさを描く。主人公のジョン・プロクターを演じる坂本は「全力で