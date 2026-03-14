ウエスタンデジタル買いが目立つ展開＝米国株個別 デジタルソリューションプロバイダーのウエスタンデジタル＜WDC＞が好調。S＆P500銘柄でサンディスクに続いて上昇率2位となっている。 ウエスタンデジタル＜WDC＞276.25（+15.07+5.77%）