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ＮＹ各市場３時台ダウ平均は小幅高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式13日（NY時間14:47）（日本時間03:47） ダウ平均46714.79（+36.94+0.08%） ナスダック22166.22（-145.76-0.65%） CME日経平均先物53240（大証終比：-130-0.24%） 欧州株式13日終値 英FT100 10261.15（-44.00-0.43%） 独DAX 23447.29（-142.36-0.60%） 仏CAC40 7911.53（-72.91-0.91%） 米国債利回り 2