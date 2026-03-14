リンクをコピーする

ＮＹ各市場４時台ダウ平均は小幅安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式13日（NY時間15:01）（日本時間04:01） ダウ平均46670.44（-7.41-0.02%） ナスダック22145.84（-166.14-0.74%） CME日経平均先物53260（大証終比：-110-0.21%） 欧州株式13日終値 英FT100 10261.15（-44.00-0.43%） 独DAX 23447.29（-142.36-0.60%） 仏CAC40 7911.53（-72.91-0.91%） 米国債利回り 2