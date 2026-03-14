J2新潟は13日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を行い、14日に敵地で行われる奈良戦に向けた準備を整えた。2試合連続でスタメン出場が濃厚なDF舞行龍ジェームズ（37）は、2試合ぶりのクリーンシートを目指して守備陣を統率する意向。コンパクトな守りを90分間貫き、ピッチで勝利の瞬間を味わう。3月中旬にもかかわらず雪が降り、震える寒さの中で行われた練習。思わず体をさする選手も多かったが、新潟在籍が通算13年目とな