タレントのぺえ（33）が12日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。自身の愛用する財布を紹介するとともに、所持金も明かした。冒頭、オンエア日が3月12日の「サイフの日」ということで、MC陣が愛用する財布を持参して紹介した。そこで、ぺえは「私はこの欲まみれの…ゴールドの財布です」と、ド派手な高級ブランド「FENDI」の長財布を披露した。この財布を購入したきっかけについては「こ