アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は「これからの1週間でさらに激しい攻撃を加える」と語りました。アメリカトランプ大統領「我々はイランに甚大な被害を与えた。再建に何年もかかるだろうし、これからの1週間でさらに激しい攻撃を加える」トランプ大統領は13日に放送されたFOXニュースラジオの番組で、アメリカ軍の攻勢でイランの軍事力を「壊滅させつつある」とし、このように述べました。ま