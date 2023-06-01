アメリカのウォールストリート・ジャーナルはイラン情勢をめぐり、日本を拠点とするアメリカ軍の強襲揚陸艦が中東へ向かっていると報じました。ウォールストリート・ジャーナルは13日、複数の関係者の話として、日本を拠点とするアメリカ海軍の強襲揚陸艦「トリポリ」と、海兵隊の一部部隊が中東へ向かっていると報じました。イランがホルムズ海峡を事実上封鎖していることを受け、アメリカ中央軍が水陸両用部隊などの追加派遣を要