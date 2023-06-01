レンジャーズが１３日（日本時間１４日）、昨季ダイヤモンドバックスで５勝１４ホールドを挙げたジャレン・ビークス投手（３２）との１年契約を発表した。条件などは現時点で明らかになっていない。メジャー７年目だった昨季のビークスは、チーム最多の６１試合に登板し、５勝３敗１セーブ、１４ホールド、防御率３・７７。特に７月３日からシーズン終了までの２２試合に防御率１・８６を記録し、その間の被打率は・１６９の安