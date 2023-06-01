1991年にフジテレビ系月9枠で放送されたドラマ『101回目のプロポーズ』が、3月14日よりTVerにて無料配信された。 参考：唐田えりか、『102回目のプロポーズ』で地上波復帰鈴木おさむが託したヒロインの重み 本作は、浅野温子演じるチェロ奏者の矢吹薫と、武田鉄矢演じる真面目が取り柄の中年サラリーマン・星野達郎が織りなすラブストーリー。 建築会社の万年係長・達郎（武田鉄矢）は、