ドル円は東京午前の高値に並ぶ、その後調整もややドル高＝NY為替 リスク警戒が根強く、ドル円は朝の高値である159.69に一時並んだ。週末を前にドル売りポジション保持に慎重という面もある。 USJDPY 159.56