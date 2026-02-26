春のシーズンムードが高まるこの時期。40・50代のコーデも、パッと春らしく更新したいところです。今回は【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、3月4日に発売されたばかりの「新作パンツ」に注目。シルエットや素材が今っぽく、穿くだけで装いに旬の雰囲気をプラスしてくれそう。大人世代が真似したくなる春コー