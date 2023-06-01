フランスを訪問しているウクライナのゼレンスキー大統領は13日、パリでマクロン大統領と会談し、EU(ヨーロッパ連合)の首脳会議で、2025年合意したウクライナへの900億ユーロの融資などが実現するよう改めて求めました。EU首脳は2025年12月、ウクライナへの900億ユーロの融資で合意しましたが、ロシアに融和的なハンガリーなど一部の国から反対意見が出ています。マクロン大統領は、ゼレンスキー大統領との会談後に行われた共同記者